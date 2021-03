Good Doctor - S01 E02 - Sale boulot

C’est le premier jour de Shaun à l’hôpital Saint-Bonaventure. Alors qu’il est arrivé en retard de cinq minutes, Claire tente de prendre sa défense, mais il se fait recadrer par Melendez. Il est affecté aux tâches subalternes pour la journée : corvée de consultations d’urgence et formalités administratives. Shaun ne comprend pas qu’il soit parfois nécessaire de "mentir" aux patients pour ne pas les effrayer : coup sur coup, il informe un patient opéré de la prostate qu’il a de fortes chances d’être impuissant et Stéphanie, une patiente atteinte d’une tumeur, que celle-ci est maligne et risque fort de la tuer. Shaun fait du zèle en consultation : très scrupuleux, il prend tout son temps pour examiner les patients à qui il est censé signer un bon de sortie, et il prescrit des examens superflus, ce qui remonte aux oreilles d’Andrews, qui recadre à son tour Melendez. Celui-ci, furieux, place Shaun sous la supervision d’une infirmière pour la journée.