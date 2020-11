Good Doctor - S01 E05 - Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur

Merrill Wilks, épicier retraité, veuf depuis peu, voit son fils Kevin, parti vivre en Thaïlande, rentrer plus d’un mois après l’enterrement de sa mère. Après l’avoir mis à la porte, il s’écroule, victime d’une réaction allergique. Transporté au Saint-Bonaventure, il souffre de douleurs abdominales sévères, qui semblent provenir d’un kyste pancréatique. Lors de la biopsie du pancréas, Jared perce le kyste et déclenche une nouvelle réaction anaphylactique. Evan, un jeune patient qui est le sosie de Steve, le petit frère de Shaun, est admis pour une fracture au bras. Surpris par la gravité de la fracture par rapport à la chute relativement anodine décrite par le patient, Shaun découvre qu’il présente un nystagmus et lui fait passer une IRM, qui révèle une tumeur cérébrale. Shaun et Evan établissent rapidement une relation de confiance et se parlent de façon très amicale.