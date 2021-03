Good Doctor - S01 E06 - Initiatives

Jared, Claire et Shaun sont de garde de nuit aux urgences sous les ordres du docteur Audrey Lim. On leur amène les passagers d’un bus qui a fait un tonneau et a pris feu alors qu’il transportait les invités d’un mariage ainsi que les mariés. Claire prend en charge Naomi, une patiente qui a eu la carotide sectionnée par un objet pointu.