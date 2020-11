Good Doctor - S01 E10 - Prise de décision

Jared et Shaun assistent les docteurs Andrews et Melendez sur une reconstruction des ligaments du coude chez Bobby, un champion d’e-sports. Claire seconde le docteur Coyle sur une fasciotomie, pour soigner un syndrome des loges chez Charlotte, une jeune dirigeante de start-up informatique. Glassman essaie de convaincre Shaun de rencontrer Melissa, une psychothérapeute qui l’aiderait à s’organiser dans sa vie quotidienne et ses interactions sociales. Mais cette perspective rend Shaun de plus en plus nerveux. Pour éviter de l’affronter, alors qu’elle l’attend devant sa porte, Shaun décide de dormir à l’hôpital, en s’aménageant une cachette dans la réserve du personnel d’entretien. Il cesse de répondre aux SMS de Glassman. Bobby conseille à Shaun de se faire respecter par Melendez et Andrews et de ne pas se laisser dicter sa conduite par qui que ce soit. Claire est aux prises avec le docteur Coyle. Il utilise sa position dominante pour lui faire des propositions douteuses, à la limite du harcèlement sexuel.