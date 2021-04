Good Doctor - S01 E13 - 7 bonnes raisons

Claire et le docteur Lim s’occupent d’un patient qui multiplie les anévrismes alors qu’il est sous traitement. Elles se rendent compte que les apparences sont trompeuses et que la femme du patient, à première vue aimante et dévouée, cache un lourd secret. Shaun et le reste de l’équipe traitent une femme qui souffre de brûlures du deuxième degré. Mais son histoire présente certaines incohérences. Shaun se base sur les faits et en conclut qu'il s'agit d'une terroriste...