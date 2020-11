Good Doctor - S01 E14 - Question de genre

Kenny, le nouveau voisin de Shaun, vient chez lui sans y être invité. Il force l’ouverture de la porte-fenêtre pour se brancher sur son antenne télé, en attendant que le câble soit installé chez lui. Morgane Reznick, l’interne qui travaillait avec le docteur Coyle, qui a donc été transféré dans un autre service, se retrouve intégrée au groupe d’internes constitué par Jared, Claire et Shaun. Elle est prête à tout pour s’imposer et à assurer sa place dans le service à l’issue de son internat. Lim lance un défi à Melendez comme Glassman le faisait lorsqu’ils étaient eux-mêmes internes : chacun choisit deux internes et les deux équipes s’affrontent. Les titulaires peuvent ainsi évaluer les internes et les gagnants seront prioritaires pour assister sur les prochaines interventions. Lim choisit Shaun et Jared. Ils s’occupent de Quinn, une adolescente qui se plaint de maux de ventre. C’est sa grand-mère qui l’a amenée. Melendez choisit Claire et Morgane. Howard, leur patient, est un enseignant. Veuf depuis peu, père de jumeaux, il a fait un malaise en cours.