Good Doctor - S01 E16 - Lève-toi et marche

Hunter, un des premiers patients de Melendez, paraplégique suite à un accident de moto, le consulte pour une douleur aux cervicales. Les images révèlent une hernie discale. Mais lors de l’auscultation, il ressent une vive douleur dans les jambes, ce qui est surprenant dans son cas. Les images révèlent que la lésion des vertèbres s’est réparée spontanément et qu’une tumeur s’est développée à cet endroit, ce qui explique qu’il puisse ressentir la douleur. La mère de Claire arrive à l’hôpital. Elle déclare vouloir renouer des liens avec sa fille. Claire explique à Shaun et Park qu’elle ne tient pas à revoir une mère qui lui volait ses économies dès le lycée. Andrews prend en charge Emma, une patiente âgée de 50 ans, qui a subi de nombreuses opérations de chirurgie esthétique et dont un implant au niveau de la pommette est infecté. Il la convainc de le faire retirer, en promettant de le remplacer dans la foulée. Partiellement par intérêt, Morgan tente de convaincre Jared que sa carrière à Saint-Bonaventure est finie. Quoi qu’il fasse, il ne regagnera jamais la confiance et l’estime de Melendez et Andrews. Par conséquent, il devra poursuivre sa carrière ailleurs. Elle propose de l'aider à postuler à Denver. Melendez explique à Hunter qu’après l'ablation de la tumeur, il pourra peut-être remarcher. Mais l’intervention est très risquée car la tumeur a englobé le tronc cérébral. Il existe une autre option : poser un stimulateur pour supprimer la douleur car la tumeur est bénigne et n’évolue pas. Cora, la femme d’Hunter, est très réticente...