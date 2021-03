Good Doctor - S01 E04 - Court-circuit

Shaun a beaucoup de mal à vivre tout seul et à gérer les différents problèmes qu’il rencontre. Il se braque lorsque Glassman lui parle d’une possible aide à domicile. A l’hôpital, Claire et Shaun s’occupent d’une patiente âgée de 18 ans. Cette actrice, qui travaille dans le porno, souffre d’un fibrome utérin. Shaun trouve une solution pour qu’elle ne perde pas toute sensation au niveau des organes génitaux. De son côté, Melendez fait face à un cas difficile : une femme atteinte de SAPL et enceinte de seize semaines, le fœtus étant lui-même atteint d’une tumeur. Des questions d’ordre éthique se posent lorsque le père et la mère ne sont pas d’accord sur la marche à suivre.