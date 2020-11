Good Doctor - S01 E08 - Pomme de discorde

Léa, la voisine de Shaun, arrive chez lui un matin, en colère contre leur propriétaire, qui lui a coupé le courant sous prétexte qu’elle écoute la musique trop fort. Shaun confirme qu’il est obligé de mettre des bouchons d’oreilles. Léa repart, fâchée, non sans avoir croqué la dernière pomme de Shaun. Au magasin où il est allé racheter un fruit, il croise Avery et Brandon, qui se sont rencontrés sur internet et doivent aller faire une randonnée ensemble, pour leur premier rendez-vous. Nash, un braqueur, arrive et réclame la caisse et les portefeuilles des clients présents. Face à des ordres contradictoires et sous l’effet du stress, Shaun se met à faire les cent pas et refuse d’obéir. Le braqueur s’énerve et lui tire dessus, mais il le rate et Avery prend la balle dans le ventre. Profitant de la confusion, le gérant du magasin assomme le braqueur d’un coup de batte de base-ball. Arrivé à l’hôpital avec les deux blessés, Shaun tient à faire sa garde comme si de rien n’était. Melendez lui propose de rentrer chez lui, mais il se sent apte à travailler. Il prend en charge Avery, avec Melendez et Jared.