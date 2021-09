Good Doctor - S02 E04 - La vie, c'est une vacherie

La situation entre Shaun et Lea ne s’arrange pas, ce qui pousse cette dernière à chercher un appartement. Le docteur Glassman n’arrive toujours pas à dormir après son opération et il entame une longue conversation avec sa fille décédée, qu’il croit voir à son chevet. Park, Shaun et Melendez prennent en charge Max, un adolescent souffrant de troubles du comportement. Claire et Morgan s’occupent d’une jeune fille, gravement blessée après une chute en solo intégral.