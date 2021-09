Good Doctor - S02 E07 - Le poisson rouge

Shaun s’occupe de Santiago, un patient qui a besoin d’une greffe de rein. Son frère, Armando est compatible. Cependant, il s’oppose à tout don si son frère n’accède pas à une requête. L’ancienne colocataire de Claire, Kayla, est condamnée par un cancer ovarien au stade terminal. Claire souhaite qu’elle souffre le moins possible mais va recevoir une demande des plus surprenantes. Shaun et Lea s’achètent un poisson rouge, Hubert. L’arrivée de l’animal va encore une fois mettre leur relation à rude épreuve.