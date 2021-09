Good Doctor - S02 E08 - L'entière vérité

Lim, Shaun et Claire accueillent aux urgences Dawn et Todd, un couple qui vient d’avoir un accident de voiture provoqué par un malaise de la jeune femme. Son état cache bien plus qu’il n’y parait. Morgan et Park soignent un adolescent qui doit être opéré d’une hernie dont le cas est compliqué par une fièvre. Aoki apprend par le directeur d’un autre hôpital que Claire cherche à terminer son internat ailleurs qu’à Saint Bonaventure et lance un ultimatum à Andrews. Face à son oncologue, Glassman nie avoir des troubles de la mémoire liés à sa radiothérapie. Il demande à Shaun de l’accompagner faire des tests à l’extérieur de l’hôpital.