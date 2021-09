Good Doctor - S02 E10 - Mise en quarantaine (1ère partie)

C’est la veille de Noël. Une femme et un homme?arrivent en provenance de Malaisie?en présentant?des symptômes similaires. L'homme décède très vite. L’hôpital est mis en quarantaine par crainte de la propagation du virus mortel. Kellan, le fils de Park, lui rend visite. Shaun est perturbé par l’agitation générale.?Pete, un?Père Noël, souffre d'une occlusion?intestinale. La?mise en quarantaine?complique les consultations et l'équipe médicale doit faire preuve d'ingéniosité pour traiter les cas les plus délicats. Lea emmène le?docteur Glassman faire un bilan d'imagerie.?Les événements prennent une tournure chaotique. Toute l'équipe?s'en sortira t-elle indemne ?