Good Doctor - S02 E12 - Le calme après la tempête

L’équipe tente de se remettre de ses émotions après la mise en quarantaine de l’hôpital. Encore affaiblie par le virus, Lim est toujours hospitalisée. D’abord hésitante, elle décide d’explorer l’idée d’une relation avec Melendez. Le docteur Glassman s’échappe de l’hôpital et passe une belle journée avec Shaun et Léa, ce qui l’amène à prendre une grande décision. Claire rend une visite imprévue à sa mère et approfondit ses liens avec Morgan. Shaun réalise l’ampleur de ses sentiments pour Léa, mais la jeune femme n’a-t-elle pas déjà tourné la page ?