Good Doctor - S02 E13 - Amour et amitié : Premières minutes

Quand une jeune femme autiste arrive à l’hôpital avec son colocataire, leur relation pousse Sean à se rendre compte de l’intensité de son amour pour Léa. Melendez, Park et Claire s’occupent d’une femme, Sunny Lee, à qui on a transplanté un cœur artificiel, mais celui-ci semble défectueux. Sa fille est à son chevet. Il s’avère pourtant qu’elle a été adoptée, Sunny Lee ayant coupé les ponts avec sa véritable fille, Grace. Pourtant Grace se présente à l’hôpital et Park met tout en œuvre pour que mère et fille renouent. Le docteur Glassman est affaibli par son traitement, mais il veut épargner Shaun pour que celui-ci ne s’inquiète pas.