Good Doctor - S02 E14 - Pèlerinage

Le docteur Glassman se voit prescrire du cannabis thérapeutique afin d’apaiser les nausées liées à la chimiothérapie. Sous l’emprise du cannabis, Shaune et lui appellent un taxi et partent pour une virée rocambolesque, teintée de nostalgie pour Glassman. A l’hôpital, Andrews et Claire tentent de convaincre la mère de Karin, une jeune adolescente décédée des suites d’un accident de voiture, d’accepter de donner le visage de sa fille pour une de leurs patientes, défigurée deux ans auparavant. Lim et Melendez font une nouvelle mise au point au sujet de leur relation. Shaun prend conscience que la relation entre Léa et Jake le dérange.