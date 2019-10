Good Doctor - S02 E16 - Guérison divine

Melendez, Claire et Morgan prennent en charge Clarence, un pasteur atteint d’une tumeur à la base de la moelle épinière. Une opération est envisageable pour supprimer la douleur mais Clarence la refuse, fermement convaincu que son sort est une punition divine. Son cas entraîne les membres de l’équipe médicale à évaluer leur conception personnelle d’un miracle. Une jeune femme arrive à l’hôpital souffrant de troubles bénins, mais qui cachent une pathologie bien plus complexe. Shaun a beaucoup de mal à accepter sa nouvelle affectation. Va-t-il réussir à s’adapter à ses nouvelles fonctions et gérer sa frustration ?