Good Doctor - S02 E17 - Je suis chirurgien : Premières minutes

C’est la dernière ligne droite pour le docteur Glassman. Il saura bientôt s’il a oui ou non vaincu le cancer. Mais l’attente est insoutenable. Shaun est déterminé : il compte convaincre le docteur Han de lui redonner sa place au sein de l’équipe de chirurgie. Mais ce dernier se montre intraitable et Shaun perd tout contrôle. Han prend une décision radicale. Chamboulée par les reproches d’une de ses meilleures amies, le docteur Lim décide de sauter le pas et d’officialiser sa relation avec Melendez.