Good Doctor - S02 E18 - Et ils vécurent heureux

Désormais sans emploi, Shaun va traîner dans un bar au lieu de se rendre à un entretien d’embauche. Il a une altercation avec un jeune homme, Zack, qui finit par s’écrouler soudainement. Il est pris en charge par Claire et le docteur Lim. Claire conseille à Shaun de tourner la page et de chercher une nouvelle voie, hors de la chirurgie. Elle l’incite aussi à aller de l’avant sur le plan sentimental. Le docteur Andrews soutient Shaun devant le conseil d’administration. Le docteur Lim a une promotion. Shaun fait le grand saut et replonge dans le bain des relations amoureuses.