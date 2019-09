Good Doctor - S02 E3 - 36 heures de garde - premières minutes

L’opération du docteur Glassman est un succès. Ce dernier a maintenant besoin de repos, mais entre le bruit constant dans les couloirs de l’hôpital, les soins médicaux et les visites de Shaun, il n’arrive pas dormir. Il finit par halluciner et voit Maddie, sa fille. Shaun et Morgan sont obligés d’accepter une garde de 36 heures. Lim est là en cas d’urgence, mais elle leur fait bien comprendre qu’ils doivent se débrouiller seuls. Melendez, Browne et Park opèrent une patiente atteinte d’endométriose mais plus l’intervention avance, plus ils découvrent de problèmes. Shaun comprend qu’il n’a pas bien agi envers Lea. Il tente de faire un pas vers elle.