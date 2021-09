Good Doctor - S02 E06 - Une oreille attentive

Shaun et Morgan prennent en charge une patiente violoniste, dont le doigt s’est infecté. Park et Claire s’occupent d’une adolescente, qui présente de multiples symptômes depuis des années. L’analyse de son cas donne lieu à une découverte salvatrice. La cohabitation entre Shaun et Lea est infernale. Le docteur Glassman a un rendez-vous galant. Claire fait une découverte étonnante au sujet de Park.