Good Doctor - S03 E04 - Tendre la main

Carly et Shaun font des soirées télé en amoureux. Mais Shaun a un problème : il ne supporte pas que Carly lui tienne la main. Une patiente, qui dit ne ressentir aucune douleur, arrive avec une appendicite aigüe et une main gravement infectée. Elle est opérée de l’appendicite et amputée d’une main. Les médecins découvrent que son cerveau n’enregistre ni la douleur physique, ni la douleur morale. Effrayé, son mari la quitte. Mais devant la difficulté qu’elle éprouve à supporter un traitement qui lui rend la conscience de la douleur, il revient vers elle et demande à ce qu’on ne change rien à ce qu’elle a toujours été. Elle pleure enfin… de bonheur. Claire transporte dans sa voiture les cendres de sa mère décédée, ne sachant pas quoi en faire. Morgan s’en aperçoit et la pousse à réaliser les dernières volontés de sa mère : aller disperser ses cendres dans le bassin aux otaries du musée de la mer. L’hôpital accueille un célèbre conspirationniste qui a besoin d’une opération du foie. Glassman a prévu de se marier, en toute discrétion, avec Debbie.