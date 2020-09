Good Doctor - S03 E07 - Sortir de sa bulle

Morgan et Claire prennent en charge un jeune garçon, atteint d’un cancer des yeux et qui va devenir aveugle après son opération. Elles lui offrent quelques moments amusants en cachette de ses parents afin de lui donner la force d’affronter l’opération. Au moment où il se décourage, Claire réussit à lui faire un des discours dont elle a le secret. Mais Morgan s’inquiète : Claire n’est plus elle-même depuis la mort de sa mère. Lim et le Glassman s’inquiètent pour Melendez : il refuse d’admettre que le décès de sa dernière patiente l’a ébranlé. Finalement, il parle avec Lim : il pense qu’elle le surestime du fait de leur relation personnelle. Melendez traite une patiente dénuée de tout système immunitaire. Park suggère une thérapie génique, qui est réalisée contre l’avis de Melendez. La patiente semble aller mieux. Elle a établi le contact avec Shaun et lui fait prendre conscience de la valeur qu’il y a à être présent pour l’être aimé.