Good Doctor - S03 E08 - L'heure des choix

Shaun et Carly tentent un rapprochement physique. Carly met tout en place pour que l’expérience se passe dans les meilleures conditions, mais Shaun décide d’abandonner au premier obstacle. Alors qu’on vient de lui offrir sa première chirurgie solo, Morgan se sent de plus en plus affectée par sa polyarthrite rhumatoïde. Elle se confie à Glassman et le convainc de lui faire une injection de cortisone. Malgré l’amour qui les unit, Melendez et Lim prennent conscience que leur caractère et leur poste respectifs viendront toujours se mettre en travers de leur couple. Lim décide de mettre fin à leur relation.