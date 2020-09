Good Doctor - S03 E09 - Inachevé

Toujours dans une phase de deuil compliquée, Claire continue à multiplier les rencontres d’un soir. Mauvaise surprise : Kane, l’homme qui a passé la nuit chez elle, est amené à l’hôpital suite à un accident de voiture. Au bloc, elle lui sauve la vie en empêchant qu’on lui injecte des bêtabloquants car elle sait qu’il a pris de l'ecstasy. Là où Melendez voit de la perspicacité, Park soupçonne autre chose. Elle lui explique d’où elle le connaît. La situation se complique lors de la visite de sa femme, Sasha, qui se confie à Claire. Elle soupçonne son mari de la tromper. Claire évite Kane et repère trop tardivement un caillot qui aurait pu mettre la vie de son patient en danger. Là encore, Melendez la félicite car elle vient d’éviter l’amputation au patient. Pourtant, Park la met en garde car il trouve son comportement risqué. Morgan et Shaun prennent en charge Jeanie, une jeune femme qui vient de se fiancer. Elle a fait un AIT, un accident vasculaire qui peut être annonciateur d’un AVC. Le scanner révèle deux tumeurs, au niveau du vagin et du clitoris. Une opération impliquerait de renoncer à la sexualité alors que son couple avec Tony, son fiancé, semble reposer essentiellement sur le sexe. Alors que le couple semble prêt à prendre le risque d’un AVC qui pourrait être fatal à Jeanie, Morgan convainc Tony de la persuader de se faire opérer, quitte à lui mentir.