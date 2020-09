Good Doctor - S03 E10 - Défaite de famille

Le père de Shaun va mourir. Glassman le convainc d’aller entendre ce qu’il a à lui dire sur son lit de mort. Shaun insiste pour emmener Lea. Les retrouvailles sont très difficiles pour Shaun. Il accuse son père d’avoir tué son lapin et son petit frère, Steven. Quand enfin il accepte de pardonner à son père, celui-ci, agonisant sous morphine, l’enfonce plus bas que terre et rejette la faute des deux morts sur lui, avant de mourir lui-même peu après. Glassman est dévasté. Lea console Shaun en le prenant dans ses bras, ce qu’il accepte avec soulagement. A l’hôpital, l’équipe prend en charge une star du football américain qui s’est brisée la colonne vertébrale en soulevant de la fonte. En fait, cet homme déteste le football, qu’il pratique uniquement pour entretenir tout son clan familial.