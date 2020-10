Good Doctor - S03 E12 - La toute première fois

A la demande de Shaun, Lea déménage. Mais les choses ne s’arrangent pas aussi vite qu'il l’espère : Carly a besoin de temps pour digérer le fait qu’il soit allé à l’enterrement de son père avec Lea et non avec elle. Ryan, un jeune patient, apprend que sa tumeur rénale a disparu suite à la chimiothérapie et qu’il n’a plus besoin d’être opéré. Alors qu’il se réjouit d’emmener sa petite amie, Angie, rencontrée lors d’un précédent séjour à l’hôpital au bal de promotion de leur lycée, celle-ci découvre que son cancer cérébral vient de récidiver et que l’attendent une opération chirurgicale suivie de longs mois de chimiothérapie et de radiothérapie. Pour lui remonter le moral et contre l’avis de sa mère surprotectrice, Brown organise un "bal de promotion" au sein du service. Lim et Park prennent en chargent James, un patient accro au sport qui souffre d’un dérèglement du système lymphatique. Ils finissent par découvrir que cela est causé par une mutation génétique rare...