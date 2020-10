Good Doctor - S03 E13 - Choisir sa vie - Premières minutes

La mère de Morgan est atteinte de cavernomes cérébraux. Peintre renommée, elle refuse l’opération par peur de perdre son talent. Morgan, qui avait caché à ses collègues la véritable identité de sa mère, tente de surmonter les dysfonctionnements de sa famille pour sauver la vie de sa mère. Elle découvre que Glassman a été le coinventeur d’une technique chirurgicale de pointe et le convainc de reprendre le bistouri. Un patient, atteint d’un cancer en phase terminale, décide de réaliser les rêves de sa vie : sauter en parachute, prendre des risques et de partir vivre à Cuba les quelques mois qui lui restent. Mais grâce à un zona qui va guider ses défenses immunitaires, il redevient opérable et sa vie n’est plus en danger.