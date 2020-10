Good Doctor - S03 E14 - Guerres d'influence

Melendez, Park et Browne s’occupent d’une mère célibataire qui présente une grave infection. Ils découvrent rapidement qu’à la suite de plusieurs infections urinaires, elle a tenté une transplantation de microbiote fécal à partir des selles de sa petite fille âgée de 3 ans, en suivant une vidéo sur internet. Après analyses des selles de l’enfant, ils lui diagnostiquent une grave maladie génétique. Lim, Andrews, Shaun et Morgan s’occupent d’une patiente qui a perdu sa voix. Influenceuse sur les réseaux sociaux, cette dernière fait passer l’avis de ses followers avant le sien et met Shaun dans une position délicate en exposant sa maladie sans lui demander l’autorisation. Carly doit apprendre à gérer sa jalousie envers Lea.