Good Doctor - S03 E15 - Communication non verbale

Suite à une plainte pour favoritisme déposée auprès de Lim, Melendez met les choses au clair avec ses internes et adopte un comportement qu’il croit impartial, quitte à défavoriser Claire. L'équipe prend en charge Fran, une femme pompière qui a été gravement mordue au bras par un chien. Le patient de Lim, Morgan et Shaun s’appelle Cory. Depuis sa naissance, ce petit garçon âgé de 9 ans n’a ni larynx, ni trachée. Il communique en langue des signes avec ses parents et respire grâce à une trachéotomie. Lim propose de l’opérer pour lui permettre de respirer normalement. Mais Shaun estime que devoir communiquer sans la parole est un handicap et plaide pour une reconstruction du larynx et des cordes vocales, avec l’argument que la vie sociale de Cory en sera facilitée.