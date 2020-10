Good Doctor - S03 E16 - Psy et autopsie

Aiden est hospitalisé pour une chute brutale en skateboard. Aiden est un étudiant sobre, sérieux, travailleur et fait étrange, il ne fait pas de skateboard. Claire et Morgan comprennent bientôt qu’il a une deuxième personnalité. La nuit, il est somnambule et son double nocturne est un fêtard invétéré et un skateboardeur. Lim se retrouve face à une petite fille de 8 ans, Trinity, qu’elle avait sauvée bébé lorsqu’on l’avait abandonnée à l’hôpital. Inquiète parce que sa maman a eu un bébé, Trinity est venue demander à Lim de l’adopter. Morgan avoue avoir dénoncé Melendez pour tenter d’enrayer le favoritisme qu’il manifeste envers Claire.