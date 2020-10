Good Doctor - S03 E18 - Coeurs brisés

Econduit par Lea, Shaun déprime chez lui. Claire le convainc de revenir à l’hôpital où toute l’équipe subit sa mauvaise humeur. Claire et Shaun, supervisés par Melendez, prennent en charge Finn, qui doit subir une opération du cervelet. Il demande à ses médecins de trouver une autre option qui ne risque pas de lui laisser des séquelles neurologiques. Il fréquente deux femmes à la fois, qui finissent évidemment par se croiser à l’hôpital. Lim et Andrews, assistés de Morgan et Park, traitent le cas de Tyson, un agriculteur dont les deux bras ont été sectionnés par une moissonneuse et qui a depuis subi plus de dix opérations de reconstruction. Morgan constate à regret qu’aucun traitement n’est efficace contre sa polyarthrite rhumatoïde. Après avoir fait part de sa pathologie à Lim et lui avoir annoncé qu’elle renonçait à la chirurgie, elle change d’avis et décide de se faire opérer des mains, en sachant qu’elle risque de terribles douleurs au bout de quelques années. Après s’être rapprochée de son ami Dash, Claire hésite à s’investir dans leur relation.