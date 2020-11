Good Doctor - S03 E19 - Tremblement de terre (partie 1)

Melendez et Glassman se rendent au gala de charité organisé par une de leurs anciennes patientes, Marta, dans la brasserie qu’elle vient d’ouvrir. Lea s’y trouve aussi. Un tremblement de terre survient pendant la soirée. Melendez est blessé par la chute d’une poutre, mais l'accident semble sans gravité. Glassman n’a rien, mais Lea disparaît derrière une porte bloquée. Lim organise l’état d’urgence à l’hôpital et arrive sur les lieux, avec Shaun, Claire et Park. Ils parent aux urgences. Les pompiers s’activent également. Park prend en charge un jeune homme totalement coincé par la chute d’une poutre, qui redoute le jugement de son père lorsqu'il apprendra qu’il était dans ce bar. Shaun se lance, seul, à la recherche de Lea. Une femme entend sa voix et l’appelle. Shaun rampe à ses risques et périls dans les décombres et la découvre, mais ce n’est pas Lea. Elle s’appelle Vera et elle a été transpercée de part en part par des barres de fer. Shaun tente de la sauver...