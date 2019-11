Good Doctor - S03 E3 - L'épreuve de Claire - Premières minutes

Claire se préparer à effectuer sa première intervention en solo. Elle continue à surveiller sa mère et vide toutes les bouteilles d’alcool de son appartement, sauf une : une bouteille de champagne qu’elle cache au fond d’un placard pour fêter cette première chirurgie. Monsieur O’Malley, le patient de Morgan et Park, est un pêcheur qui a "capturé" un marlin ou plutôt l’inverse... Le marlin lui a planté son rostre dans l’artère fémorale. Mais il refuse que les médecins coupent la tête du poisson, ce qui abîmerait son trophée. Ils tentent de lui faire passer une I.R.M. avec le poisson… Claire s’entraîne intensément pour son intervention et elle est très stressée. Lim la rassure, en lui rappelant ce qu’elles ont en commun : une motivation et un talent exceptionnels. Alors que son ablation de la vésicule biliaire est prévue le jour-même, Michelle, la patiente de Claire, une adolescente âgée de 14 ans, est victime d'une embolie pulmonaire. Claire donne des conseils à Shaun sur sa relation naissante avec Carly, mais celle-ci la recadre et lui demande de ne plus se mêler de leur histoire.