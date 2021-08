Good Doctor - S04 E01 - En première ligne (partie 1) - Premières minutes

L’épisode commence juste avant que l’épidémie de Covid-19 flambe. Puis, comme le reste de la Californie, Saint-Bonaventure est submergé par l’épidémie. Les médecins s’isolent de leurs proches pour ne pas risquer de les contaminer. Shaun est frustré de ne pas pouvoir voir Lea, qui était sur le point de réemménager avec lui. Il héberge Park, qui ne rentre plus à Phoenix. Andrews s’est aménagé un studio dans son garage. Claire et Lim sont devenues amies, suite au décès de Melendez. De nouveaux symptômes de la Covid ne cessent de se manifester, ce qui pousse les médecins dans leurs retranchements, surtout Shaun qui déteste l’imprévu. Lim se démène pour ne pas manquer de matériel. Glassman, lui, se désespère de devoir rester enfermé chez lui et sa relation avec Debbie en souffre. Les premiers patients contaminés arrivés à l’hôpital "pour une simple grippe" voient leur état s’aggraver. C’est notamment le cas de Mildred, dont la fille Alicia prend très souvent des nouvelles, malgré l’interdiction des visites.