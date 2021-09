Good Doctor - S04 E04 - A deux c'est mieux

Shaun propose à Lea de réemménager avec lui, mais elle refuse, en lui expliquant que la situation et leur relation ont changé. Shaun n’est pas d’accord. Pour lui, en colocation ou en couple, c’est pareil. Morgan poursuit sa petite guerre contre Claire et Park. Entourés d’Asher et d’Enrique, ils soignent Billy, un veuf au tempérament très optimiste. Venu pour un poil incarné, il va frôler la mort, sans se départir de sa bienveillance. Morgan et Shaun, quant à eux, assistés d’Olivia et de Jordan, prennent en charge Kenzie, enceinte de six mois, et qui attend des jumeaux. Alors qu’elle est là pour une douleur abdominale, son cas s’aggrave et l’équipe lui propose un choix cornélien : quel jumeau sauver ? Shaun a du mal à superviser ses premières années.