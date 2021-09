Good Doctor - S04 E05 - L'erreur est humaine

Claire, Park, Enrique et Jordan s’occupent d’Ellie, une patiente qui souffre de migraine. Lorsque son état s’aggrave, ils doivent composer avec le mari d’Ellie et son amant. Morgan mène la vie dure à son nouveau colocataire, Park, et l’accuse de ne pas aller de l’avant. Ce dernier lui reproche la même chose et ensemble, ils essaient de tourner la page. Lors d’un simple examen abdominal pour une douleur dorsale, Asher passe à côté d’un anévrisme.