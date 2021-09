Good Doctor - S04 E07 - Douche froide

Shaun est perturbé par une proposition de Lea de faire l’amour sous la douche. Comme d’habitude, il recueille des avis de ses collègues. Claire, Jordan et Olivia prennent en charge Hannah, en rémission de deux cancers différents, pour un hématome suite à une chute de ski. Alan, son mari, est très angoissé par les ennuis de santé de sa femme et se réfugie dans son travail d’investisseur. Jordan profite de sa présence pour essayer de l’amener à financer les semelles «anti-inflammation» qu’elle a mises au point et qu’elle fait essayer à tout le monde, y compris à Andrews ! Olivia commence par faire remarquer à Jordan qu’elle ferait mieux de se concentrer sur ses études.