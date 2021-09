Good Doctor - S04 E08 - Devine qui vient dîner ?

Les parents de Lea arrivent en ville. Shaun se prépare à les recevoir car il veut faire bonne impression. Toujours atteinte de stress post-traumatique, Lim sombre de plus en plus et refuse l’aide que Claire lui propose. Cette dernière ne voit pas d’autre solution que d’en parler à Glassman. Andrews pousse Olivia à se démarquer, mais cette dernière ne veut aucun traitement de faveur. Elle finit par faire comprendre à son oncle qu’ils sont différents.