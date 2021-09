Good Doctor - S04 E09 - Les petits cornichons

Un patient masculin transgenre doit être opéré d’une tumeur pituitaire. A cette occasion, on lui découvre une grossesse. Avec son partenaire, il doit prendre une décision difficile. Claire fait une erreur de diagnostic sur une patiente. Shaun est perturbé par sa soudaine attirance envers une interne en radiologie. Lea cherche des stratégies pour l’aider à se détacher de cette passade et réussit lorsqu’elle évoque le goût de l’interne pour les cornichons. Après avoir refusé catégoriquement qu’on l’aide, Lim se résout à prendre un traitement pour son état de stress post-traumatique et s’en ouvre à Andrews et Claire.