Good Doctor - S04 E10 - Le syndrome de l'imposteur

Morgan organise une chaîne de transplantations foie / reins pour que Jamie, sa patiente trisomique, puisse bénéficier d’une greffe de foie. L’hôpital est victime de hackers. Alors que Glassman est prêt à autoriser le paiement de la rançon par la compagnie d’assurance de l’hôpital, Lea réussit in extremis à restaurer le système. Epaté par son brillant coup de bluff, Glassman la félicite et l’invite à sa prochaine soirée poker. Claire, Olivia et Shaun traitent Cort Graham, champion de triathlon amputé d’une jambe et survivant du cancer.