Good Doctor - S04 E11 - Vent de folie

Lea se fait embarquer sa voiture par une entreprise d’enlèvement dont le patron a des méthodes plus que douteuses. Prête à tout pour la récupérer, elle emploie les grands moyens devant Shaun, perplexe, qui ne sait pas s’il doit la soutenir. Ils finissent par récupérer la voiture, mais quand Shaun aborde le comportement un peu étrange de Léa, cette dernière lui avoue qu’elle est enceinte. Glassman a décidé de venir en aide à un patient considéré comme une cause perdue par de nombreux neurochirurgiens. Andrews lui fait remarquer son impulsivité depuis qu’il a battu son cancer, comme s’il n’était pas heureux et qu’il essayait de combler un manque. L’opération est un succès, mais Glassman se pose des questions. Claire et Asher s’entraident pour venir à bout d’une peur qui les ronge.