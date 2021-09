Good Doctor - S04 E12 - Le bleu de tes yeux

Lea et Shaun ont une décision à prendre : garder ou non l’enfant que porte la jeune femme. Après avoir pesé le pour et le contre, ils décident de mettre un terme à la grossesse. Mais au dernier moment, le cœur l’emporte sur la raison et d’un commun accord, Shaun et Lea décident de le garder. Park avoue à Reznick qu'il est attiré par elle. Sous le choc, la jeune femme lui demande de déménager. Alors qu’il est sur le point de partir, Park réitère ses sentiments et ils passent la nuit ensemble. Andrews, Enrique et Shaun s’occupent du docteur Chambers, un médecin renommé, froid et cruel, qui souffre à la main droite.