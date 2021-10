Good Doctor - S04 E14 - Le vrai courage

Morgan pousse Park à voir d’autres femmes car elle a peur qu’il s’attache à elle alors que de toute évidence, c'est l'inverse. Il finit par fréquenter une interne en pédiatrie, au grand dam de Morgan. Lea et Shaun apprennent que le bébé est de sexe féminin. Le couple se fait renvoyer du cours de préparation à la naissance car Shaun contredit sans cesse la sage-femme qui l’anime et il ne peut s’empêcher de lister toutes les complications médicales possibles. Lea souhaite être accompagnée par une doula durant grossesse et l’accouchement, mais Shaun refuse car il veut être son seul soutien. Il finit par admettre ses points faibles et céder. Il prend au passage une petite leçon de féminisme. Asher, Morgan et Park soignent un lutteur de MMA. Venu aux urgences pour une contusion, il souffre en fait d’un cancer du sein, compliqué par la présence d’implants pectoraux.