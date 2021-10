Good Doctor - S04 E15 - Dans la salle d'attente... - Premières minutes

Une fusillade a eu lieu non loin de Saint-Bonaventure, lors d’une manifestation. Les deux seules victimes sont de jeunes garçons de 8 et 9 ans, Ethan et Mason, dont les mères respectives vont passer la journée dans la salle d’attente où Lea attend les résultats d’une prise de sang. Andrews, Asher et Claire s’occupent de Mason, atteint de plusieurs balles à la poitrine et à l’abdomen. Shaun, Park, Jordan et Lim et prennent en charge Ethan, qui a reçu une balle dans la tête.