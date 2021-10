Good Doctor - S04 E18 - Réparer ses blessures

Shaun prend la décision d’emmener Lea en camping sauvage pour le week-end car ils ont besoin de se distraire de leurs soucis. Le week-end est mouvementé et moins agréable que prévu. Sean fait une mauvaise chute et Lea doit lui faire une suture de fortune en pleine nature. Miles aimerait que sa fille, Claire, lui pardonne le passé. Cette dernière y parvient, mais le chemin est douloureux. Park vit mal la situation de rupture avec Morgan et lui demande de couper tout lien avec lui, pour se limiter aux conversations strictement professionnelles. Debbie s’aperçoit que Glassman a déchargé dans son dos son revolver de sécurité.