Good Doctor - S04 E20 - Si on allait de l'avant

Alors qu’elle comptait rentrer à Hershey avant la fin de la mission humanitaire pour se remettre de la perte de son bébé, Lea reste tenir compagnie à Sofia, dont la petite Isabela a besoin de soins. Une coupure de courant oblige les chirurgiens à se montrer créatifs. Morgan réopère elle-même un patient qui présente des complications car aucun autre chirurgien n’est disponible. Mais elle a du mal à terminer à cause de violentes douleurs aux mains. Park prend le relais une fois qu’il a fini sa propre intervention. Alors qu’elle ne l’a jamais fait, et avec l’accord de Lim et Andrews, Claire doit opérer seule sa patiente, atteinte d’un cancer de la vésicule biliaire, alors qu’elle la pensait atteinte de simples calculs.