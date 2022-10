Good Doctor - S05 E11 - Un joli symbole

Ethicure et Sélène Morisson sont enfin de l’histoire ancienne. Tout le monde essaie de se remettre au travail, mais chaque médecin rumine sa rancœur, en particulier Lim, Glassman et Andrews. Ce dernier finit par s’excuser de ne pas avoir réagi plus tôt. Léa et Shaun ont décidé de profiter du moment présent et d’annuler, pour l’instant, leur mariage. Mais finalement, cette décision ne convient pas à Shaun qui veut aller de l’avant. Il demande officiellement Léa en mariage, qui accepte.