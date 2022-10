Good Doctor - S05 E14 - Une pincée de folie

Le personnel soignant se retrouve autour d’un grand repas organisé sous forme de buffet pour lequel chacun apporte un plat. Quelques heures plus tard, une quinzaine de personnes se retrouvent malades, souffrant d’hallucinations et de vomissements. Morgan et Léa mènent l’enquête pour savoir quel plat est à l’origine de la situation. Andrews et Lim, tous les deux affectés, se disent leurs quatre vérités. Park fait toutes sortes de déclarations à Morgan et Asher tente de cerner son nouveau petit ami, Jérôme.