Good Doctor - S05 E04 - Une vision différente

Shaun demande à Sélène de retirer l’immense affiche sur la façade de l’hôpital où il figure en tant que « autiste et chirurgien ». Elle lui explique qu’elle la voit comme une source d’inspiration et lui propose de réfléchir rationnellement et non émotionnellement à cette demande. Une jeune patiente, Holly, arrive à l'hôpital. Son père, Walt, consacre tout son temps libre à chercher un diagnostic pour sa fille depuis 4 ans, face à l'échec de nombreux médecins. Il est persuadé qu’il s’agit d’une myopathie viscérale.